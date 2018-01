Festival de Verão recebe revelações em Salvador

SÃO PAULO - Duas das maiores expressões baianas reveladas na primeira década deste século ganham espaço no Festival de Verão, que começa hoje e vai até sábado em Salvador. É claro que Marcia Castro e Mariene de Castro, ambas com apenas um álbum lançado, estão nos palcos alternativos, que é sempre abriga as melhores surpresas do evento. Mariene é uma força da natureza. De voz profunda, calorosa e projetada com clareza e empolgação, como uma Clara Nunes, ela aglutina elementos da cultura popular afro-baiana, como o candomblé e o samba de roda. Mariene já fez um show arrebatador na edição passada no mesmo palco Boteco do Samba, em que volta na noite de sábado. Quem estiver por lá, não perca.

Marcia, que estreia no festival na sexta-feira, é outra que quem vê no palco não sai impune. Provocativa, musicalmente imprevisível, ela tem predileção pelo repertório ousado dos outrora "malditos" Sérgio Sampaio, Tom Zé, Itamar Assumpção, Jorge Mautner e afins. Marcia canta na Concha Acústica montada dentro do Parque de Exposições, em noite que terá a conterrânea Vânia Abreu mais as paulistas Mallu Magalhães e (argh!) Ana Cañas.

Na mesma noite, no palco principal, apresentam-se os baianos mais famosos Caetano Veloso, Daniela Mercury (irmã de Vânia) e Carlinhos Brown. Promete ser a melhor noite do festival que, de resto, não varia muito de ano para ano: Ivete Sangalo, Psirico, Chiclete com Banana (a principal atração de hoje), Aviões do Forró e outros do mesmo quilate estarão lá batendo ponto.

A programação completa, horários dos shows e valor dos ingressos você encontra no site do Festival de Verão.