Festival de rock uruguaio reúne 140 mil pessoas Aproximadamente 140 mil pessoas assistiram ao festival de rock realizado no fim de semana na cidade de Durazno com a participação das principais bandas do Uruguai. Jovens uruguaios eram maioria, mas também havia pessoas vindas de países vizinhos. Dezesseis das bandas mais populares do país, como La Tabaré, Trosky Vengarán, Buitres y No te va a gustar, tocaram durante oito horas no sábado e mais oito no domingo no palco montado no Parque da Hispanidade de Durazno, cerca de 200 quilômetros ao norte de Montevidéu. Segundo fontes da organização, cerca de 140 mil pessoas assistiram aos shows. É o maior público das quatro edições do festival já realizadas. A pequena Durazno não deu vazão para um público tão grande. Apesar do festival não ter registrado incidentes graves, muitos jovens acabaram dormindo em ruas e praças.