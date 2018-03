Festival de música na Transilvânia dá ingressos em troca de sangue

BUCARESTE - O mito do conde Drácula volta a sugar sangue na Transilvânia, mas desta vez por uma boa causa: um festival de música eletrônica oferece ingressos em troca de doações para conscientizar as pessoas sobre a escassez de doadores na Romênia.

Pay with blood ("Pague com sangue") é o nome da iniciativa do Untold Festival, que procura transformar, não em vampiros, mas em doadores, os jovens que queiram ver de graça ou com desconto DJs mundialmente famosos como David Guetta, Avicii e Armin van Buuren.

"Pensamos no perfil internacional que a marca Drácula podia dar ao festival e na escassez de doações realizadas na Romênia; daí surgiu a ideia", contou à Agência Efe Stefana Giurgiu, a responsável de comunicação do Untold Festival, que será realizado entre os dias 30 de julho e 2 de agosto.

O resultado até agora é notável: mais de 400 doadores foram em três dias ao centro de transfusões de Cluj-Napoca, sede do festival, e multiplicaram as expectativas dos promotores.

"Pedimos a muita gente que retorne no dia seguinte, já que não damos conta. Infelizmente, nossas capacidades são limitadas", disse a encarregada pela promoção deste evento.

Além de em Cluj-Napoca, foi organizada outra campanha de doação de sangue em troca de entradas em Bucareste entre 17 e 19 de julho, datas nas quais, segundo os organizadores, quase 100 pessoas doaram.

"O telefone não para de tocar desde que anunciamos a campanha; por enquanto, tudo transcorre com sucesso", comentou Giurgiu.

Até sexta-feira (24), ainda será possível conseguir entradas com desconto nas dezenas de unidades móveis de doação espalhadas em 42 cidades do país.

Os números mostram uma saúde em estado de coma: 17 a cada mil habitantes doam sangue na Romênia, um número baixo e semelhante ao do Brasil, que, de acordo com dados do governo federal, em 2014, tinha 18,49 doadores a cada mil habitantes.

Estas doações não são suficientes para cobrir urgências e nem metade das cirurgias, o que gera uma rede de subornos, inclusive na saúde pública, para ter acesso a transfusões.

Os organizadores acreditam que esta iniciativa fará com que muitos jovens criem coragem para doar sangue e que percam esse medo.

Segundo um estudo da associação React, que fomenta as campanhas de doações, as causas de desinteresse mencionadas pelos cidadãos são a falta de tempo, o temor de contrair doenças e a escassez de locais adequados para coletar sangue.

O Untold Festival, que será realizado em Cluj-Napoca, cidade no coração de Transilvânia, recorre assim à figura histórica de Vlad Tepes, o príncipe de Valáquia do século XV que inspirou o romancista irlandês Bram Stoker a criar a lenda do Drácula.

"No contexto no qual a Romênia se encaixa, com uma falta urgente de sangue nos centros médicos, uma campanha inspirada nesta lenda para atrair a atenção sobre um problema real é mais do que bem-vinda", ressaltou o diretor do festival, Bodgan Buta, durante a apresentação do evento.

Até agora, a organização vendeu mais de 40 mil ingressos, mas prevê alcançar os 300 mil presentes em um festival que marcará um antes e um depois em uma cidade que sustenta neste ano o cartaz de Capital Europeia da Juventude.

Pelo palco passarão cerca de 150 artistas internacionais e nacionais, entre os quais destacam-se o DJ David Guetta, Armin van Buuren e Dimitri Vegas & Like Mike.