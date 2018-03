Festival de música eletrônica leva 40 mil ao Anhembi

O festival de música eletrônica Skol Sensation reuniu cerca de 40 mil pessoas vestidas de branco ao Pavilhão do Anhembi na noite deste sábado, 4, segundo a organização do evento. Uma grande árvore de 45 metros de diâmetro - intitulada "árvore do amor", tema da festa - ocupava a pista de dança, que foi aberta pelo DJ brasileiro Gui Boratto às 23 horas. Ericke, Ferry Corsten e Mark Knight são outras atrações do festival, que contou com diversos recursos tecnológicos, como realidade aumentada e efeitos de pirotecnia. Os destaques do line-up são os DJs holandeses Fedde Le Grand, que sobe no palco à 1 hora, e Mason, que entrou às 4h30 para encerrar a noite.