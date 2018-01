Festival de Montreux terá Quincy Jones e Gilberto Gil Quincy Jones fará um concerto para comemorar seu 75o aniversário no Festival de Jazz de Montreux, entre 4 e 19 de julho, que também terá Joan Baez, Herbie Hancock e Gnarls Barkley, anunciaram na quinta-feira os organizadores. O ministro da Cultura Gilberto Gil vai cantar em 12 de julho. Um dia antes, será a vez de Chico César, e um dia depois, de João Bosco e Milton Nascimento. A 42a edição anual do festival suíço terá também o norte-americano Paul Simon, o compositor canadense Leonard Cohen e Lenny Kravitz. Jones, produtor e compositor que tem uma filha com a atriz Nastassja Kinski, está entre os três maiores ganhadores de Grammy de todos os tempos, acumulando 27 troféus. Quase 90 grupos ao todo vão se apresentar nos dois palcos principais de Montreux. O ingresso mais caro custa 380 francos suíços (380 dólares), para a noite de Quincy Jones, mas haverá outros concertos às margens do lago Genebra que serão gratuitos. A banda Babyshambles já tem presença confirmada para 15 de julho. Seu vocalista, o roqueiro britânico Pete Doherty, começou na semana passada a cumprir pena de 14 dias de prisão por infringir os termos de sua condicional ligada a sua batalha contra a dependência de drogas.