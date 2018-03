Festival de Montreux comemora 75 anos de Quincy Jones Quincy Jones, o pioneiro produtor e compositor premiado com o Grammy, foi homenageado por sua música e humanitarismo numa festa de 75 aniversário que levou Herbie Hancock, Patti Austen, Mick Hucknall e vários outros artistas ao célebre palco de Montreux. Os veteranos Al Jarreau, Nana Mouskouri e Petula Clark, além de estrelas emergentes como Chaka Khan, Ledisi, Angelique Kidjo e Paulo Nutini, se revezaram no palco, cantando sucessos criados por Quincy Jones ao longo das décadas. A premiada com o Grammy Patti Austen, afilhada de Jones, introduziu sua versão comportada de "Makin' Whoopee" (algo como "fazendo a festa") dizendo a Jones, sentado na primeira fileira e que é pai de sete filhos de três casamentos: "Você sabe muito sobre isso." "Mood for Love" cantado por James Moody, "Let the Good Times Roll", por Rahsaan Patterson, "In the Heat of the Night", pelo vocalista do Simply Red, Mick Hucknall, e "Smoke Gets in Your Eyes", por Nana Mouskouri, foram alguns dos destaques da noite. No final, todos se juntaram para cantar "Ai No Corrida". "Não há palavras para descrever minha emoção", disse Jones à multidão que lotou o Stravinski Auditorium em Montreux, cidade suíça situada às margens do lago Genebra. O concerto durou quase seis horas e terminou às 2h da manhã da terça-feira com dezenas de artistas cantando "Parabéns a Você" ao legendário músico conhecido como "Q" e que admitiu ter problemas de saúde. "Já tive dois aneurismas, mas fico feliz porque Deus ainda não estava pronto para me levar embora. Parei de beber há seis meses -- senão, eu não teria sobrevivido a isto", disse o afro-americano nascido em Chicago em 14 de março de 1933. O show de gala produzido pelo fundador do festival de Montreux, Claude Nobs, e incluindo a big band do Exército suíço, foi descrito como o evento principal do festival de jazz, um dos mais prestigiosos da Europa. Quincy Jones, que co-produziu o festival entre 1991 e 1993, levando Miles Davis a Montreux para seu último concerto, meses antes de sua morte em 1991, descreveu Montreux como "o Rolls Royce dos festivais". Jones, que é um dos maiores vencedores do Grammy de todos os tempos, tendo recebido 27 troféus, disse a jornalistas que não tem planos de se aposentar e que está trabalhando no momento em nove filmes e três álbuns. Ele expressou preocupação com a cantora Amy Winehouse, que conheceu na festa de aniversário de Nelson Mandela em Londres. "Compreendo essa garota", disse Jones, comparando Winehouse a sua filha mais velha, Kidada, cuja mãe é a atriz Peggy Lipton. "Ela é tão doce. Senti nela o mesmo conflito entre temperamento e talento que existe em Naomi Campbell, que também me dá trabalho", disse.