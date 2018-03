Festival de jazz traz ao Brasil Wynton Marsalis e The Cookers

Um concerto especial com Wynton Marsalis e a Jazz at Lincoln Center Orchestra marcará a edição comemorativa de aniversário do mais longevo festival de jazz do país, agora rebatizado como brasiljazzfest. O evento criado em 1985 pelas irmãs Monique e Sylvia Gardenberg celebrará seus 30 anos, entre os dias 27 e 29 de março, no Rio e em São Paulo, com uma agenda que inclui ainda o supergrupo americano The Cookers, o quarteto do saxofonista porto-riquenho Miguel Zenón e os trios do pianista norueguês Tord Gustavsen e do brasileiro André Mehmari. A programação e o início da venda de ingressos ainda não foram divulgados.

Sob curadoria do jornalista e crítico musical Zuza Homem de Mello, do músico, arranjador e produtor musical Zé Nogueira e do produtor Pedrinho Albuquerque, a edição 2015 do festival ocupará o palco principal da Cidade das Artes, no Rio, e utilizará duas locações paulistanas: a Sala São Paulo e o Auditório do Ibirapuera.

“Ao longo de três décadas, o festival se manteve como uma realização de peso na área musical do país e como uma vitrine de inúmeros músicos consagrados ou na iminência de se consagrarem que, reunidos numa lista, representam o que há de melhor e mais significativo e consequente no jazz e na música instrumental brasileira desses 30 anos. De tal modo que quem tenha tido a oportunidade de acompanhar todas as edições pode se considerar um verdadeiro diplomado em jazz. Sem sair do Brasil”, afirma Homem de Mello, em um comunicado divulgado pela organização do festival.

Há dez anos sem se apresentar na América do Sul, Wynton Marsalis se tornou um dos nomes mais influentes do jazz contemporâneo. Ele, que esteve pela primeira vez no Brasil na segunda edição do festival, em 1986, repetindo a dose em 1991, volta agora como diretor musical e trompetista da Jazz at Lincoln Center Orchestra. Grande atração da edição deste ano, ele fará uma apresentação no Rio e três na capital paulista (duas na Sala São Paulo e uma, gratuita, na manhã de domingo, no palco do Auditório Ibirapuera voltado para o parque).

Idealizado e produzido pela Dueto Produções – empresa atualmente sob o comando de Monique Gardenberg e seus sócios Carlos Martins e Jeffrey Neale –, o evento estreou em 1985, como Free Jazz Festival, e já foi chamado de TIM Festival e BMW Jazz Festival, trazendo ao Brasil nomes como Ray Charles, Dizzy Gillespie, Stevie Wonder e James Brown.