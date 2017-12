Festival de jazz divulga suas atrações

Um dos principais eventos do gênero, o BMW Festival anuncia as atrações de aus quarta edição, que está programada para ocorre de 29 a 31 de maio, em São Paulo (HSBC Brasil), e de 30 de maio a 01 de junho, no Rio de Janeiro (Vivo Rio). Estão na lista o cantor Bobby McFerrin, o pianista Ahmad Jamal, o contrabaixista Dave Holland, o saxofonista Kenny Garrett, o trompetista Chris Botti e o grupo Snarky Puppy.

Em São Paulo terá ainda a apresentação da pernambucana SpokFrevo Orquestra e, no palco externo do Auditório Ibirapuera, haverá o já tradicional show gratuito no último dia do evento, ao ar livre, com uma das atrações do festival. Ainda não foram divulgados a grade completa de programação e a data de início da venda de ingressos.

Este ano, a ideia foi expandir o projeto, assim pela primeira vez haverá uma versão do evento fora do eixo Rio-São Paulo, com um show de Bobby McFerrin em Belo Horizonte (Cine Theatro Brasil), no dia 3 de junho.

Serviço:

BMW JAZZ FESTIVAL

São Paulo - HSBC Brasil, de 29 a 31 de maio, e no palco externo do Auditório Ibirapuera, no dia 1º de junho.

Rio de Janeiro - VIVO, de 30 de maio a 1º de junho.

Belo Horizonte - Cine Theatro Brasil, no dia 3 de junho.