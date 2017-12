Festival de jazz anuncia programação

O BMW Jazz Festival anunciou ontem os músicos que farão sua quarta edição, entre 29 e 31 de maio, no HSBC Brasil. Estão na lista o cantor Bobby McFerrin, o pianista Ahmad Jamal, o contrabaixista Dave Holland, o saxofonista Kenny Garrett, o trompetista Chris Botti, o grupo Snarky Puppy e a big band de frevo pernambucana SpokFrevo Orquestra. Não foi definido ainda o nome da atração que fará o show no palco externo do Auditório Ibirapuera, que é sede de uma já tradicional apresentação gratuita no domingo (1.º de junho). A grade de programação e a data de início da venda de ingressos também não foram divulgadas.

Pela primeira vez, o evento vai investir em outras praças. Bobby McFerrin fará um show em Belo Horizonte, no Cine Theatro Brasil, dia 3 de junho.

Em meio à realeza do jazz, o grupo Snarky Puppy pode surpreender e se tornar a sensação da temporada. Será sua primeira vinda ao País, em um momento em que o grupo gira por festivais do mundo mostrando uma fórmula de criação fresca e inovadora. Com o baixista Michael League à frente, 16 instrumentistas, muitos deles pérolas garimpadas na Universidade do Norte do Texas, usam o blues, o jazz e o funk para uma apresentação cheia de vigor. Um exemplo do que pode ser feito pelo mundo com um grande grupo de estudantes, bem dirigido por um músico talentoso, que não soa 'café com leite' nem pede a condescendência da plateia.

A SpokFrevo Orquestra é outro gol da curadoria feita pelo pesquisador Zuza Homem de Mello, pelo músico Zé Nogueira e pelo produtor Pedro Albuquerque. Os pernambucanos que estão fazendo história desde que tiraram o frevo das ruas para levá-lo a casas de jazz como o Lincoln Center (onde deixaram Wynton Marsalis de queixo caído e para onde voltarão em outubro) merecem ser vistos. O que fazem é algo realmente novo, um frevo instrumental que fala a linguagem do jazz com um saboroso sotaque nordestino.