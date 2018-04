Festival de Glastonbury volta às raízes; Springsteen é destaque

O superastro do hip-hop Jay-Z foi a atração principal no ano passado, num esforço para atrair um público mais jovem, mas as vendas de ingressos foram fracas. Embora o rapper tenha sido amplamente considerado um sucesso, os organizadores do festival foram criticados por afastar-se de suas origens.

Este ano, favoritos do passado dão o tom do festival, com Tom Jones, Status Quo e Madness se apresentando no palco principal e os artistas de hip-hop Q-Tip, Roots Manuva e Black Eyed Peas relegados às áreas menores.

"Sabemos que haverá objeções, não importa o que façamos, mas, se o ano passado nos ensinou alguma coisa, foi que temos que seguir nossos instintos", disse ao jornal britânico The Guardian a organizadora do festival, Emily Eavis.

"Correr riscos traz resultados. Colocar Neil Young e Bruce Springsteen em um fim de semana foi uma escolha... e tivemos que fazê-la", afirmou.

Uma exceção notável de hip-hop no palco principal é o rapper britânico Dizzee Rascal, que liderou as paradas de singles no Reino Unido e que vem fazendo sucesso em festivais britânicos este ano.

PÚBLICO MAIS JOVEM

Outros artistas que devem agradar ao público mais jovem incluem o grupo pop indie The Wombats, a australiana Gabriella Cilmi, o músico de eletropop Little Boots e a artista pop Lady Gaga.

Pete Doherty vai se apresentar no segundo maior palco do festival, e especula-se que será acompanhado por sua banda antiga, The Libertines. No início do mês ele se apresentou com dois membros da banda pela primeira vez desde que o grupo se desfez, em 2004.

The Prodigy, conhecido sobretudo por suas letras violentas e ritmos duros, estará em Glastonbury apresentando "Invaders Must Die", seu primeiro álbum desde 2004.

O festival acontece na fazenda de seu fundador, Michael Eavis, que iniciou o evento em 1970, quando os ingressos custavam uma libra e incluíam leite de graça. Os quase 200 mil ingressos vendidos esta semana custaram 175 libras cada.

O festival acontece entre 24 e 28 de junho e não se limita à música: inclui espetáculos artísticos, teatro, dança, circo e curas espirituais.