Festival de garage rock ganha novo abrigo em São Paulo

O Garagera, festival paulistano que desde 2014 reúne bandas independentes de dentro e fora do País na região central de São Paulo, chega à sua 11.ª edição agora com um abrigo inédito: o Breve, casa de shows na Pompeia. O festival ocorre neste sábado, 7, às 20h. Os ingressos custam R$20 (R$25 na porta).

Nesta edição, o Garagera recebe pela primeira vez no Brasil o norte-americano Andy California, da banda The Mounsiers (grupo da cena de Boston). O show faz parte da turnê brasileira do músico, que também passa por Santo André, Taguatinga (DF), Goiânia, Uberlândia e Sorocaba. Além dele, tocam no palco do Breve a banda paulistana Poltergat e o duo curitibano Las Courtney Lovers.

Segundo a organização, houve reclamações do barulho da última edição na Praça Dom Orione, e a associação de moradores do Bixiga não gostou da ideia de receber o festival por lá novamente. Por conta disso, o evento teve que arranjar um teto novo.

Pelo festival, já passaram bandas como Yonatan Gat, Los Tones, Rock Rocket e muitas outras.

OUÇA:

O americano Andy Califórnia vem ao Brasil lançar um compacto pelo selo Mandinga Records.

Com influências do rock inglês, o Poltergat lançou recentemente o disco Blanka, seu álbum de estreia.

E estreia também não é uma palavra estranha ao duo Las Courtney Lovers (Amanda Lafayette e Marina Vello, ex-Bonde do Rolê/Madrid), que vem a São Paulo pela primeira vez.

GARAGERA C/ ANDY CALIFORNIA, POLTERGAT E LAS COURTNEY LOVERS

Breve. Rua Clélia, 470. Sábado, 7/10, às 20h. Ingresso antecipado $20 (clique aqui). Na porta, $25 (sujeito a lotação).