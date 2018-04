Festival de Campos do Jordão começa neste sábado

O Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão 2009 chega à sua 40ª edição e dá a largada neste sábado, 10, como sempre com um concerto da Osesp no Auditório Cláudio Santoro, em Campos do Jordão. A regência de repertório francês será do maestro espanhol Victor Pablo Perez. O festival, cujo diretor artístico é o maestro Roberto Minczuk, termina no dia 26 de julho, após apresentar um total de 46 concertos.

O tema do evento é o Ano da França no Brasil e a homenagem aos 50 anos da morte do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos. A ligação entre as duas efemérides é justamente a influência que a música francesa teve na formação do compositor ícone da música clássica brasileira, que no início dos anos 20 foi viver em Paris.

Por isso o que mais se ouvirá serão peças de Debussy, Ravel, Bizet, Satie, Berlioz, Saint-Saëns, Milhaud, Poulenc, Duttilleux e Fauré, entre outros.

Entre os convidados especiais brasileiros estão o pianista brasileiro Nelson Freire, que vai tocar músicas de Villa-Lobos e Debussy, o violoncelista Antonio Meneses, a pianista Cristina Ortiz, a Filarmônica de Minas Gerais, o Quinteto Villa-Lobos, o compositor Gilberto Mendes, que vai dar palestras e estrear duas obras, além de Fábio Zanon, marcando a volta do violão ao evento.

Entre os estrangeiros, destaque para o pianista francês Michel Dalberto, que fecha o festival com o converto de Ravel. O violinista israelense Shlomo Mintz, o americano Parker Quartet, o Quarteto Ysaÿe, francês, o violinista chinês Yang Liu e o conjunto de câmera parisiense Le Poème Harmonique, além de músicos e professores do Conservatório de Paris.

O evento mantém sua estrutura pedagógica com bolsas para estudantes brasileiros e estrangeiros e parceria com professores do Conservatório de Paris, entre outras instituições francesas.

A novidade do ano é a repetição de vários dos concertos aqui na capital, como opção para aqueles que não querem ou não podem subir a serra da Mantiqueira. Uma das boas opções, segundo o jornalista do Estado João Luiz Sampaio, é "assistir ao programa preparado pela Orquestra Sinfônica Municipal, que tem como destaque o Concerto para Violão de Villa-Lobos, com solos do magnífico Fábio Zanon e regência de Rodrigo de Carvalho", que será apresentado também nesta sexta, 3, no Teatro Municipal. Ou o concerto de abertura do festival, com a Osesp com regência do espanhol Victor Pablo Perez e solos da soprano Maria Bayo, na Sala São Paulo, nesta sexta e na segunda-feira, 6.