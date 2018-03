Festival confirma 'Ting Tings' e mais duas atrações

A disputa está ficando cada vez mais acirrada. Após anunciarem as mesmas datas - 7/11 -, Maquinaria Festival e Planeta Terra liberam aos poucos o line-up. E faz o público ficar em dúvida sobre a escolha. O primeiro acontece na Chácara do Jockey e anunciou, por ora, Faith No More, Jane's Addiction e Deftones. E já fala em uma segunda data, dia 8, com outras atrações. O Planeta Terra, por sua vez, será realizado este ano Playcenter. E garantia, até então, a presença da banda escocesa Primal Scream e as nacionais Móveis Coloniais de Acaju e Macaco Bong.

No começo da noite desta quinta-feira, 27, a organização anunciou mais três atrações. Além do duo N.A.S.A. e da curitibana Copacabana Club, está confirmada (depois de muitos boatos) a vinda da dupla inglesa The Ting Tings. Formada em 2006, estourou de vez no ano passado com seu eletro-indie. Canções como 'Great DJ' ganharam as pistas e colocaram Katie White e Jules de Martino na rota internacional.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em um ano com tão poucos festivais em São Paulo, infelizmente dois eventos com boas (e novas) atrações estrangeiras concorrem diretamente. Quem perde é o público - que inevitavelmente terá de fazer sua escolha. Os ingressos para o Planeta Terra irão custar R$ 140, e serão colocados à venda "em breve", segundo os organizadores. O Maquinaria sai entre R$ 200 a R$ 450. Resta saber a qual deles renunciar.