Festival com Smashing Pumpkins divulga horário das atrações

O Festival Planeta Terra divulgou nesta quarta-feira (15) os horários das apresentações que acontecem no dia 20 de novembro no Playcenter, em São Paulo. As atrações serão dividas em dois palcos, com shows que começam às 16h.

Serão dez horas de shows. A banda Mombojó abre o evento no palco principal. No mesmo horário, no palco alternativo, toca a banda República. Liderada por Billy Corgan, Smashing Pumpkins faz o show de encerramento, já de madrugada.

Os ingressos para o festival estão esgotados desde 7 de setembro.

No ano passado, o Planeta Terra recebeu Iggy and the Stooges, Sonic Youth, Primal Scream, Metronomy e The Ting Tings.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Line-up completo

Main Stage

16h - 17h Mombojó

17h30 - 18h30 Novos paulistas

19h - 20h Of Montreal

20h30 - 21h30 Mika

22h - 23h Phoenix

23h30 - 1h Pavement

01h30 - 3h Smashing Pumpkins

Indie Stage

16h - 16h40 República

17h - 18h Hurtmold

18h30 - 19h30 Holger

20h - 21h Yeasayer

21h30 - 22h30 Passion Pit

23h - 00h Hot Chip

00h40 - 01h40 Empire of the Sun

2h - 3h30 Girl Talk 3rd band