Festival Back2Black anuncia edição em Londres com artistas brasileiros

O festival brasileiro de música negra, Back2Black, anunciou nesta quarta-feira, 14, sua primeira edição fora do País. O evento acontecerá em Londres entre os dias 29 de junho e 01 de julho e fará parte da programação cultural paralela às Olimpíadas de 2012.

Entre os artistas brasileiros que participarão do festival estão Criolo, Arnaldo Antunes, Emicida, Marcelo D2 e Gilberto Gil, que também foi escalado como embaixador do evento. Um baile funk comandado por Cabelo, Sany Pitbull e DJ Marlboro também fará parte da programação.

A edição londrina do Back2Black acontecerá na Old Billingsgate, uma construção centenária, de 1850, à beira do Rio Tâmisa, que tem um ambiente similar ao da desativada Estação Leopoldina, sede das três versões cariocas do festival.

"O Back2Black é a plataforma perfeita para festejar a tradição africana da cultura do Reino Unido e de suas comunidades londrinas", afirmou Connie Lopes, que, em parceria com o centro cultural Barbican e a produtora Serious, ambos de Londres, será responsável pela direção geral do evento.

O festival também contará com curadoria do escritor angolano José Eduardo Agualusa e direção de arte e cênica de Bia Lessa.