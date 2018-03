Festival Amazonas de Ópera começa com 'Sansão e Dalila'

O 13º Festival Amazonas de Ópera começa nesta quinta-feira, 23, com a encenação de "Sansão e Dalila", do francês Camille Saint-Saens, no Teatro Amazonas, em Manaus, em uma edição dedicada aos compositores franceses como parte da comemoração do Ano da França no Brasil.

Esta edição do evento, que termina em 31 de maio, contará também com a montagem das óperas "Pelleas e Melisande", de Claude Debussy, e "Os Troianos", de Hector Berlioz, e com a pocket-ópera "Carmen", de Georges Bizet. Haverá ainda concertos e palestras com grandes nomes do gênero musical, em 21 apresentações no total.