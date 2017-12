Festeira, Britney Spears diz que pode ter ido longe demais Britney Spears - de volta às manchetes por sair toda noite e chamar a atenção por ser fotografada sem calcinha - admitiu na quinta-feira que provavelmente levou "a recém-encontrada liberdade um pouco longe demais". Em um comentário em seu site oficial, a cantora disse, no entanto, que está "apenas começando", e afirmou que está ansiosa por "um novo ano, uma nova música, um novo eu". Em uma referência ao furor causado por fotos mostrando que ela não usava calcinha sob a minissaia em pelo menos três ocasiões no mês passado, Britney escreveu "agredeço a Deus pela nova coleção de calcinhas da Victoria´s Secret". Britney, que completou 25 anos no fim de semana passado, também chamou a atenção por freqüentar o circuito de festas noturnas com sua nova melhor amiga, a socialite Paris Hilton, pouco depois de pedir o divórcio do rapper Kevin Federline. Os dois são pais de Sean Preston, de 1 ano e 2 meses, e Jayden James, nascido em 12 de setembro. Em seu site, Britney disse que "fazia tanto tempo que não saía com amigos. Faz também dois anos desde que comemorei meu aniversário pela última vez". E concluiu: "Cada movimento que eu faço neste momento tem sido exaltado mais do que eu esperava, e eu provavelmente levei minha recém-encontrada liberdade um pouco longe demais".