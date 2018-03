Festa eletrônica Sensation cancela as duas edições brasileiras

Com um anúncio publicado na sua página oficial de Facebook, a festa holandesa Sensation, que tem 18 anos de história e passagens por várias partes do mundo, cancelou a turnê brasileira, às vesperas do seu início, neste sábado. A Sensation Brazilian Tour, como era chamada a versão da festa que viria ao País, seria realizada nos dias 31 de março, sábado, em São Paulo (na São Paulo Expo), e 7 de abril, no sábado seguinte, em Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha).

As atrações do evento seriam Mr White, Bruno Martini, Sunnery James e & Ryan Marciano, Fedde Le Grand, Markus Schulz, Lost Frequencies e o Vintage Culture.

De acordo com o comunicado publicado no site oficial da Sensation, a produção diz estar com "o coração pesado" ao fazer o anúncio. O cancelamento se deu, ainda segundo a página, porque o parceiro local no Brasil foi "incapaz de cumpir com as obrigações".

"Nós detestamos desapontar nossos fãs, mas era nosso dever garantir que a experiência do Sensation fosse digna da nossa história. E não seria o caso se a gente desse continuidade à produção dos shows diante das atuais condições. Nós pedimos desculpas a todos que compraram ingressos para as apresentações em São Paulo e Brasília", diz o comunicado.

No site IngressoRapido.com, que vendia os bilhetes para o evento, a Playtime Apresentações Artísticas Ltda, produtora do evento, lamentou o cancelamento por "motivos alheios à nossa vontade" e informou que o valor gasto nos ingressos passarão a ser estornados em no dia 2 de abril (e isso inclui o valor cobrado pela taxa de conveniência).

Para mais informações sobre a devolução dos valores, acesse aqui.