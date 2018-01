Fergie vai se apresentar no Rock in Rio 2017

Fergie foi confirmada como atração do Rock in Rio 2017. Na manhã desta segunda, 6, também foi divulgado o nome de Lady Gaga para o festival. O Rock in Rio Brasil será realizado nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro, na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca.

Os ingressos para o Rock in Rio estarão disponíveis a partir do dia 6 de abril. O ingresso em formato de cartão dará lugar a uma pulseira, que deverá ser colocada no dia do evento. O Rock in Rio chega à sua sétima edição no Brasil. Neste ano, a Cidade do Rock será montada no Parque Olímpico, que recebeu a maior parte das competições da Olimpíada do Rio em 2016.

Outras atrações confirmadas:

15 de setembro - Lady Gaga

16 de setembro - Maroon 5 e Fergie

21 de setembro - Aerosmith e Billy Idol

22 de setembro - Bon Jovi

24 de setembro - Red Hot Chili Peppers