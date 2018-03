Fergie será prostituta no musical 'Nine', com elenco estelar

Fergie está emocionada por ter sido escolhida para fazer o papel da prostituta Saraghina em Nine, uma adaptação cinematográfica do famoso musical. Ela vai cantar a música tema Be Italina, com Guido, papel que será do ator premiado com o Oscar do ano, Daniel Day-Lewis. Fergie, que além de carreira-solo como cantora é vocalista do Black Eyed Peas, já esteve em algumas capitais brasileiras com o grupo em 2006 e voltou a São Paulo em 2008 para uma apresentação solo. Aos 33 anos, Fergie vai participar de um elenco estelar que inclui Penélope Cruz, Marion Cotillard, Nicole Kidman, Judi Dench e Kate Hudson. O filme, dirigido por Rob Marshall (Chicago), começará a ser rodado em outubro. "Basicamente é uma prostituta na praia", disse Fergie à Associates Press em uma entrevista. "Ela o introduz ao mundo da sexualidade. É uma canção muito forte. Estou contentíssima de poder viver esse personagem. Cantarei, mas não como eu mesma. Cantarei como uma personagem e isso é muito emocionante para mim", disse. Stacy Ann Ferguson (seu verdadeiro nome) já interpretou papéis pequenos em Poseidon (remake de O Destino de Poseidon, de 1972) e À Prova de Morte. "Estou sem palavras", disse a cantora sobre a oportunidade de trabalhar com grandes estrelas do cinema. "Definitivamente serei uma esponja no set. Quero absorver tudo o que os atores brilhantes me mostrarem. Provavelmente ficarei mais quieta do que em toda minha vida, porque quero observar e aprender". Fergie estava em Las Vegas na segunda-feira para apresentar sua nova linha de sapatos na Associação Mundial do Calçado. A vocalista do Black Eyed Peas, estreou com sucesso como solista em 2006, com o álbum The Duchess e atualmente trabalha na nova produção do grupo, sua primeira desde Monkey Business de 2005. "Trata-se de um som novo... Vamos ao futuro", adiantou. "Não estamos fazendo as mesmas coisas. Não copiamos o que está tocando no rádio. Somos artistas e querendo chegar até o limite".