Fergie faz show na Via Funchal, em São Paulo

A vocalista da banda americana Black Eyed Peas, a bela Fergie, vai fazer um show em São Paulo, no próximo dia 13. Mas será um show para poucos. A loira vem ao país a convite da Claro e da Motorola, já que será a garota propaganda de uma nova marca de celular. Só convidados e os primeiros 800 compradores do novo celular, que vão ganhar um par de ingressos, vão poder ver o show de Fergie. A loira estonteante passou a fazer parte da banda Black Eyed Peas em 2003, mas mantém uma carreira-solo, que começou com o lançamento do bem-sucedido CD-solo, The Dutchness, em 2006, seguido de vários singles de sucesso. Ela já esteve duas vezes no Brasil, a última foi durante a turnê da banda em 2006