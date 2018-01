Fergie, do Black Eyed Peas, lidera paradas dos EUA As canções Glamorous, de Fergie, integrante do grupo de hip hop Black Eyed Peas, e This Is Why I´m Hot, do rapper nova-iorquino Mims, ocuparam as primeiras posições da lista de singles Billboard Hot 100 pela segunda semana, de acordo com a revista Billboard. Don´t Matter, do cantor de R&B Akon, conservou o terceiro lugar pela segunda semana. Cupid´s Chokehold, do Gym Class Heroes, com Patrick Stump do Fall Out Boys, subiu uma posição, chegando à quarta, trocando de lugar com The Sweet Escape, de Gwen Stefani e com participação de Akon. Em sua 15.ª semana na parada de sucessos, Throw Some D´s, do Rich Boys e com a participação de Polow Da Don, incentivado pelo lançamento do álbum de estréia do artista, subiu 21 posições, chegando à sexta. It´s Not Over, da banda de rock Daughtry, se manteve na sétima colocação pela segunda semana consecutiva. Girlfriend, de Avril Lavigne, subiu uma posição para a oitava, trocando de lugar com What Goes Around ... Comes Around, de Justin Timberlake. This Ain´t a Scene, It´s an Arms Race, do Fall Out Boys, caiu quatro posições, para a número 10. A maior estréia da semana foi With Love, de Hilary Duff (42.º lugar). A faixa é o single principal do álbum Dignity, previsto para chegar às lojas em 3 de abril. Survivalism, do Nine Inch Nails, entrou para a parada na 68.ª posição.