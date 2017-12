Fergie, do Black Eyed Peas, diz ter tido experiências lésbicas Fergie, cantora do Black Eyed Peas, disse já ter tido experiências lésbicas quando era mais jovem, o que fazia parte da sua rebeldia contra a rígida educação católica em que foi criada no seio familiar, caminho que também a levou a se tornar dependente de drogas. A cantora, de 32 anos, em entrevista ao jornal Daily Mirror, revelou que teve experiências com mulheres no passado. "Mas comecei tarde com o sexo, já tinha mais de 18 anos. Fui criada com uma rígida educação católica. Não sei com quantos homens fui para a cama, mas também não foram muitos, sou uma pessoa muito sensual". Fergie, que interpreta uma lésbica no novo filme de Quentin Tarantino Grindhouse conta que desenvolveu uma dependência por anfetaminas e disse ter muita sorte de ter sobrevivido a esse período. "Quando atravessava a minha fase ´fora de controle´, vi que podia me tornar muito perigosa. Mas nunca vendi o meu corpo. Nunca. Tive uma pistola apontada na minha cabeça em uma transação de drogas que acabou mal, mas tive sorte de escapar", disse. O Black Eyed Peas, grupo que estourou com o hit Where is The Love?, do álbum Elephunk? (2003), já vendeu mais de 16 milhões de discos pelo mundo todo. A banda se apresentou duas vezes no Brasil no ano passado. A primeira com a turnê Monkey Business em Curitiba, São Paulo, Porto Alegre e em Brasília, e depois em dezembro, no Réveillon, na Praia de Ipanema, Rio de Janeiro.