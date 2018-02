Fergie conta no Ceará o segredo da juventude

FORTALEZA - O grupo norte-americano Black Eyed Peas se apresentou na noite desta sexta-feira, 15, em Fortaleza, Ceará, durante o Ceará Music Festival. Para o show, no Marina Park Hotel, 25 mil ingressos logo se esgotaram. A banda fará a maior turnê de um artista internacional pelo Brasil: serão mais de 9 capitais visitadas até o dia 4 de novembro, com mais de 300 mil ingressos vendidos.

"O Brasil é um país grande, mas é uma ilha ainda em suas relações com o resto do mundo. Até o ar que o mundo respira deve ao Brasil. Não há tornados, não há terremotos. As pessoas que vejo têm tanto potencial, só falta vocês se darem conta de que participam do futuro do mundo", disse o líder da banda, Will.i.am, em entrevista à imprensa brasileira poucas horas antes do seu show. "Quero ver quando o resto do mundo começar a amar o Brasil como eu amo", afirmou o produtor e cantor, que revelou também ter um sonho de gravar com Jorge Benjor e Carlinhos Brown.

O Black Eyed Peas viaja com 5 palcos pelo País, com um show de duas horas de duração. No Ceará, engajaram um grupo de dançarinas brasileiras em uma coreografia. O show traz consigo maravilhas da tecnologia. Usam elevadores de US$ 3 milhões, os mesmos que seriam utilizados na turnê This is It, de Michael Jackson. Os artistas mantém patinetes Segway (como aqueles que os policiais usam nos parques) para andar pelo backstage.

Em São Paulo, no dia 4 de novembro, no Estádio do Morumbi, o show do grupo será aberto pelo DJ David Ghetta. Em Salvador, pela Timbalada. Respondendo a uma pergunta de um jornalista gaúcho, que quis saber como ela continuava tão jovem tendo a mesma idade que ele, que se considera velho, a cantora Fergie brincou: "É segredo de menina. Você quer saber segredo de menina?". Depois, deu a sua fórmula: "Dormir muito, tomar muita água. E muito creme para os olhos".

Setlist

Let's get it Started

Rock that Body

Meet me Halfway

Alive

Don’t Phunk with my Heart

Imma Be

My Humps

Mas que Nada

Missing You

Bebot

Rocking to the Beat

Fergalicious/Glamourous

Big Girls

DJ Set (com Will.i.am)

Pump it

Don’t Lie

Shut Up

Where’s the Love

Showdown/Party all time

Boom Boom Pow

I gotta feeling

Atualizada às 01h17