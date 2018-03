FCLG lança novas composições no Bourbon Street em SP

Muchacha Fantastica foi uma das músicas novas do Funk Como Le Gusta (FCLG) cantadas pela banda na noite desta quinta-feira, 10, no Bourbon Street Music, em São Paulo. Quem deu voz à nova canção foi o cubano Jorge Luis Ceruto Echevarria, trompetista com a bagagem da música caribenha. Parte da nova formação, Ceruto entrou no lugar de Marcelo Cotarelli.

Para o FCLG o momento é de se firmar nas composições próprias. O grupo trabalha com o novo disco A Cura Pelo Som, que deve sair nos próximos meses. Outra composição nova foi Sem Amor, bem recebida pela plateia que não chegou a lotar o Bourbon.

A banda tem uma trajetória diversificada. Já teve a participação de nomes como Seu Jorge e Paula Lima. Gravou os discos Roda de Funk (1999) e FCLG (2004). O começo da banda foi há cerca de 10 anos nas groovie jams e jams sessions. "Os primeiros encontros foram no Anexo Domus", relembra o baterista Kuki Stolarski.

Nesta quinta-feira os convidados do FCLG foram os integrantes do Clube do Balanço: Marco Matoli, Teresa Guma e Léo "Gringo" Pirrongelli. As bandas são co-irmãs, pois Tiquinho e Reginaldo, dos metais, fazem parte dos dois grupos. "O Clube do Balanço foi a primeiro grupo a tocar samba rock em São Paulo ao vivo", atesta Gringo.

Nas próximas quintas-feiras, 17 e 24 de fevereiro, o FCLG continua no Bourbon, com convidados especiais no "Summer Como Le Gusta SOS Rio de Janeiro". O projeto que vem acontecendo desde janeiro arrecada doações para as vítimas das chuvas. Para colaborar, basta levar um quilo de alimento não perecível.

Setlist

High Sykers

Jack Loda

Funk de Bamba

chora Grande

Sem Amor

Muchacha Fantastica

Manual

Besame Mamma

Cleos

Drive In

Mandamentos

Funk Brother

16 Tones

Irê

Palladium (Clube do Balanço)

Sereia (Clube do Balanço)

Falso Amor (Clube do Balanço)

Aeroporto (Clube do Balanço)

Z4

Dulce Vitta

Agente 69