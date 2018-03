Fãs se aglomeram na estação Paraíso para ver Cat Power

Centenas de fãs se aglomeraram na estação Paraíso do Metrô, em São Paulo, para assistir ao show surpresa da cantora norte-americana Cat Power na tarde desta quinta-feira, 27. A apresentação foi anunciada nas páginas oficiais da artista nas redes sociais.

O pocket show acústico foi realizado na própria plataforma de desembarque no sentido Tucuruvi e durou cerca de 30 minutos. Apesar de reunir um bom número de pessoas, a performance de Cat não chegou tumultuar o ambiente.

No repertório, sucessos como Metal Heart e uma versão especial do clássico Satisfaction, dos Rolling Stones."Vocês são ótimos. Foi um prazer tocar para vocês. Nos vemos novamente neste fim de semana", disse a cantora.

A acústica do local não contribuiu muito e quem ficou mais ao fundo do palco não conseguiu ouvir a voz da cantora. "Acho válido esse tipo de iniciativa. Embora eu não saiba quem é ela, a música ajuda a acalmar o ímpeto feroz da multidão no horário de pico", disse o administrador de empresas Ricardo Santos Villela, 32.

O show da tarde desta quinta-feira faz parte do projeto de divulgação do Popload Festival, que será realizado nos dias 28 e 29 de novembro em São Paulo. Além de Cat Power, o evento conta ainda com Tame Impala, Lumineers e Icona Pop. Também tocam os brasileiros Rodrigo Amarante, Marcelo Jeneci e a banda Boogarins.

Em 2014, prestes a comemorar 20 anos de carreira, Charlyn Marie Marshall - nome verdadeiro de Cat Power - lançou a música I Wish I Was Here com o grupo inglês Coldplay, para o filme homônimo dirigido por Zach Braff. A cantora se apresentou na primeira edição do festival no ano passado e, apesar do atraso de mais de uma hora, agradou o público com as canções de seu nono álbum, Sun.