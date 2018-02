Fãs pedem turnê de Led Zeppelin após sucesso de show A banda Led Zeppelin teve que satisfazer altas expectativas em seu show de reencontro, na noite de segunda-feira, mas os roqueiros britânicos fizeram uma apresentação tão boa que críticos e fãs estão suplicando por uma turnê mundial da banda. As críticas foram virtualmente unânimes nos elogios feitos à banda, que tocou junta apenas um punhado de vezes desde a morte do baterista John Bonham, em 1980, após uma bebedeira exagerada. "Fiquei simplesmente maravilhado com a maior banda do mundo", escreveu o crítico do Telegraph, David Cheal. "Bizarros, sedutores e melhores que nunca" foi a manchete da crítica de Alexis Petridis, do jornal The Guardian, que atribuiu o escore máximo -- cinco estrelas -- ao show. Foram feitos elogios a todos os três membros originais, cuja média de idade é 61 anos, e ao filho de Bonham, Jason, que foi o baterista da noite. Aos 59 anos, Robert Plant pode ter tido alguma dificuldade com as notas mais altas, mas sua performance numa apresentação que durou mais de duas horas e incluiu 16 canções foi melhor do que muitas pessoas tinham ousado esperar. "Os equipamentos mais velhos podem demorar mais para entrar em funcionamento, mas, depois de as válvulas necessárias serem aquecidas, a qualidade é inconfundível", escreveu Pete Paphides no The Times. Jimmy Page, 63 anos, atraiu alguns dos maiores aplausos por seus acordes fortes e suas improvisações, incluindo uma de suas façanhas típicas, passando um arco de violino pelas cordas de sua guitarra, e John Paul Jones, 61, foi aplaudido por garantir a base rítmica no baixo. Jason Bonham fez justiça a seu pai na bateria, acrescentando um elemento funk que não existia na banda original, "algo que acrescenta mais élan as canções", segundo o Independent. Para vários críticos, dois dos melhores momentos da noite foram "Black Dog", a terceira canção apresentada, e "Kashmir", perto do final do show. Sobram especulações de que o Led Zeppelin possa seguir o exemplo de outras bandas de roqueiros sessentões, fazendo uma lucrativa turnê mundial. Não houve muitos indícios na segunda-feira quanto a possibilidade de isso de fato acontecer. Robert Plant, que tem uma carreira solo bem-sucedida, é vista como o integrante da banda que tem menos chances de concordar com a idéia.