Fãs pagam US$ 3,4 mil para ver Michael Jackson em Tóquio Michael Jackson vai comparecer a um evento exclusivo em Tóquio nesta semana em que os organizadores estão cobrando US$ 3,4 mil por cada ingresso, embora o pop star não planeje cantar. Jackson, que chegou a Tóquio no domingo, deve participar da festa Premium VIP Party no próximo dia 8. De acordo com um anúncio na Internet, a festa terá dançarinos e cantores de gospel. O próprio Jackson não vai se apresentar, mas vai assistir ao show em uma área reservada especial e dará algumas declarações breves. O evento estava previsto para 19 de dezembro e tinha sido anunciado como festa de Natal com Michael Jackson. Não foi explicada a razão do adiamento. O astro pop esteve pela última vez no Japão, onde tem uma base de fãs enorme, em maio, para receber um prêmio musical. Em novembro, ele cantou em uma cerimônia de premiações em Londres, em sua primeira apresentação pública desde o fim de seu julgamento por abuso sexual infantil, mas seus esforços foram mal recebidos pela crítica. Desde que foi absolvido no julgamento que chegou ao fim em junho de 2005, Jackson vem vivendo como recluso, dividindo seu tempo entre o Barein e a Irlanda, mas ainda provoca histeria entre fãs leais em todos os lugares para onde vai.