Fãs já acampam para ver shows no Festival de Budapeste Começa nesta quarta-feira o Sziget Festival 2006 de Budapeste, uma espécie de Festival de Woodstock, que nos anos passados contou com apresentações de David Bowie, Oasis, Patti Smith, Cure e Jethro Tull. Milhares de pessoas já acampam na ilha de Obuda, que vai sediar o festival, a dois quilômetros do centro de Budapeste. O evento vai de 9 a 16 de agosto, e contará com a presença das bandas Radiohead, Franz Ferdinand, Iggy Pop, Placebo, Prodigy, Goran Bregovich e Jovanotti. O festival, que teve início há 14 anos como uma pequena apresentação underground, hoje é considerado o maior da Europa e o terceiro do mundo. São sete dias de evento, milhares de espetáculos, 60 palcos e 70 mil pessoas acampando para conferir as performances. Aberto a todos os gêneros de expressão artística, oferece principalmente música para todos os gostos - pop, rock, metal, hip hop, reggae, jazz, clássica, entre outros gêneros -, mas também teatro, mostras, danças, produções cinematográficas, esportes radicais e cozinha internacional.