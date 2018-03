Fãs já acampam para assistir aos shows de Paul McCartney em SP

SÃO PAULO - A fila é modesta, mas cerca de 25 pessoas já acampam em frente ao Allianz Parque, novo estádio do Palmeiras, onde Paul McCartney se apresenta na noite desta terça-feira, 25, e quarta, 26. Ainda há ingressos nas bilheterias para os dois shows do ex-Beatle na capital paulista.

O estudante Wesley Henrique, 19, saiu do Acre na sexta-feira e desembarcou em São Paulo na manhã do último domingo, 23, para assistir a apresentação do britânico. "Minha mala foi extraviada. Soube agora que ela está em Porto Velho. Cheguei aqui só com o RG e a roupa do corpo. Felizmente, consegui retirar os ingressos. Só fiquei com a barraca para acampar aqui na frente. Pedi para minha mãe depositar dinheiro na conta de um amigo que conheci aqui na fila para eu conseguir sobreviver", afirma o jovem.

Já o estudante Pedro Valli, 18, é o primeiro da fila. Ele chegou ao local na sexta-feira à noite. Em 2012, ele pegou o cartão de crédito escondido dos pai para conseguir ir aos shows de Macca no Recife. "Peguei e não me arrependo. Sou fanático por Beatles desde os 6 anos. Eles são tudo para mim", relata o adolescente que assistirá ao quarto show de Paul McCartney no Brasil na noite desta terça-feira.

Acompanhada da namorada Isabella Molina, 19, Pedro relata que a maior decepção da sua vida ocorreu em 2010, última passagem do ex-Beatle pela capital paulista, quando não conseguiu adquirir as entradas. "Há 4 anos eu não pude comprar os ingressos. Esgotou muito rápido. Fiquei na porta do estádio tentando encontrar alguém que quisesse vender, mas não encontrei. Fiquei frustrado", complementa o estudante.

Exigências para os shows. O palco já está praticamente montado para as duas apresentações de Macca no País. Para o camarim, Paul McCartney exigiu que a mobília não pode ser feita de pele animal ou mesmo ter estampa animal, ou seja, nada de couro ou imitação.

Os móveis e carpetes deverão ser de cores neutras e claras, mas não brancos. As luminárias têm que ter dimmer para regular.No quesito plantas, é tudo bem específico: quer seis plantas mais altas e com bastante folhagem, e seis mais baixas. Pede também 80 gérberas de cores sortidas, divididas em oito arranjos.

SERVIÇO

ONDE: Allianz Parque (40.000 lug.).R. Turiaçu, 1.840, Pompeia.

QUANDO: 3ª (25) e 4ª (26), 21h (abertura, 17h30).

QUANTO: R$ 220/R$ 700.