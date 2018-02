Fãs fazem longa fila para show de Miley Cyrus em São Paulo

A história é sempre a mesma. Sempre que um popstar vem ao Brasil, acampamentos são armados com semanas de antecedência no local do show. O objetivo é conseguir o melhor lugar. A bola da vez é Miley Cyrus, que se apresenta nesta sexta-feira, 26, na Arena Anhembi, em São Paulo. Acampada há mais de um mês na calçada da Avenida Olavo Fontoura, onde reveza com outros amigos o lugar privilegiado, Ana Paula da Costa, a Ana Miley, cover oficial da cantora no Brasil, foi a primeira a chegar. "Faço qualquer coisa por ela. Miley Cyrus é uma inspiração pra mim", afirma a jovem de 19 anos, que faz shows e aparições em programas de TV vestida como a ex-estrela da Disney.

Por volta das 11h30 desta sexta, a fila já era gigantesca ao redor da Arena Anhembi. Um grupo de adolescentes veio de Sorocaba, no interior de São Paulo, para assistir ao show da pop star rebelde. "Se ela está bem assim, quem somos nós para julgá-la?", diz a estudante Luisa Gabriela Rodrigues, 17. Ela fazia o que a Disney mandava, por isso tinha aquele comportamento regrado. Hoje, no entanto, ela faz o que tem vontade", afirma Ericles Morais, 17.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As primas Larissa Grillo, 15, e Natália Grillo, 13, demoraram para conseguir os ingressos, mas, às vésperas da apresentação em São Paulo, conseguiram persuadir Viviane Bicudo, 31, (mãe de Larissa) a deixá-las ir à apresentação. "Ela não queria que eu fosse sozinha, mas minha prima (Natália) quis me acompanhar. Só assim ela deixou", conclui a estudante. "Vou ficar aqui na fila até elas entrarem. Depois volto para buscá-las. Só quem é mãe sabe o que isso significa. Não há nada melhor", brinca a autônoma Viviane.

A carreira de Miley Cyrus é recheada de polêmicas. Na semana passada, durante uma apresentação no México, um de seus dançarinos chicoteou a cantora com a bandeira mexicana no dia da independência do país. Em 2012, a pop star comemorou o aniversário do ex-namorado, o ator Liam Hemsworth (Jogos Vorazes), lambendo um bolo em formato de pênis. Um ano depois, a cantora subiu ao palco do EMA com um cigarro de maconha nas mãos.

Ainda há ingressos disponíveis para ver o show da ex-Hannah Montana na capital paulista. Os valores vão de R$ 120 a R$ 650. Além da apresentação em São Paulo, Miley também toca neste domingo, 28, no Rio de Janeiro.