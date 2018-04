Fãs fazem fila por CDs remasterizados e game dos Beatles

Fãs dos Beatles fizeram filas nesta quarta-feira, 9, para comprar uma nova caixa de CDs com a obra completa e remasterizada da banda e um videogame que contém alguns dos maiores hits do quarteto britânico, dissolvido em 1970. A data para o lançamento mundial foi escolhida por sua simetria numérica, 09/09/09. A expectativa é de que a coletânea domine as paradas dos Estados Unidos e Grã-Bretanha, trazendo grandes lucros para o selo EMI e para a empresa da própria banda, a Apple Corps.

A nostalgia em torno dos Beatles é evidente em outros lugares também. O jornal francês Le Monde publicou na capa uma caricatura de líderes da dividida oposição vestidos como os Beatles e ao lado de John Lennon e Paul McCartney. "Seria legal se tocássemos a mesma música", diz um deles. "All you need is love", complementa outro personagem, citando uma canção da banda. Na Irlanda, uma rádio faz um concurso de karaokê em que os ouvintes são convidados a cantar e tocar músicas da banda na guitarra.

Essa é o primeiro lançamento de um material da banda desde 1987, e deve interessar especialmente a fãs mais atentos a sutis variações e melhorias permitidas pela tecnologia. Mas o que deve gerar mais burburinho é o videogame "The Beatles: Rock Band", da MTV, em que o usuário pode acompanhar canções conhecidas cantando ou tocando instrumentos.

"Estou comprando o game. Não sou realmente um grande fã dos Beatles, prefiro uma música bem mais forte, tipo Metallica. Só quero experimentar o game e ver como vai funcionar", disse Stefan Krupicki, 32, que passou uma hora em uma fila na loja HMV no centro de Londres. Analistas dizem que o game, uma parceria da Harmonix Music Systems, MTV Games e Electronic Arts, poderá vender até 2 milhões de exemplares.

Os Beatles venderam mais de 600 milhões de discos ao longo da história, e agora precisam se adaptar a uma era em que cada vez mais as pessoas escolhem suas faixas preferidas para baixá-las pela Internet. Aliás, algumas canções devem ser disponibilizadas para download para o game, depois de anos de restrições por causa de disputas sobre os direitos.

A nova caixa, que custa na Grã-Bretanha 180 libras (300 dólares), compreende 16 álbuns da banda em estéreo, com a lista das faixas e a arte original das capas conforme foram originalmente lançadas na Grã-Bretanha. Ela inclui também o "Magical Mistery Tour", que se tornou parte do catálogo da banda quando do lançamento desses CDs, em 1987. Uma coleção limitada de 13 CDs em mono também está à venda por 200 libras.

Allan Rouse, que supervisionou a remasterização, disse que a melhoria nos softwares permitiu que sua equipe melhorasse a qualidade e o som da banda, o que inclui a retirada de edições ruins, "cliques" elétricos e sibilações. Já o jogo oferece 45 canções do catálogo da banda. Cada um dos integrantes é detalhadamente animado, e foi usado o ruído original das plateias de shows do grupo.