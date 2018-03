Fãs fazem fila para show de Justin Bieber em São Paulo no próximo sábado

Dezenas de garotas - e alguns meninos - já estão na fila para assistir ao show de Justin Bieber no Morumbi no próximo sábado, 8. Adolescentes entre 14 e 17 anos montaram suas barracas em torno do estádio para garantir uma visão privilegiada de seu maior ídolo.

Dormir na rua por cinco dias é pouco comparado ao amor pelo astro teen, garantem os meninos, que contam com a compreensão dos pais na hora de dormir e comer. "Meu pai está vindo direto do trabalho para passar a noite aqui", conta Paloma Oliveira, de 14 anos. Ela tem ingressos para a Pista Premium, a mais próxima do palco, mas chegou na noite desta segunda-feira na fila pra ter certeza que verá Justin Bieber de perto. "Quero ver ele de perto. Faço tudo para vê-lo de perto", conta, dizendo-se muito emocionada.

A mãe de Jaqueline Herrera Nascimento passa o dia com a filha. A menina, também de 14 anos, nem precisou de muito para convencer Rosangela a deixá-la ir ao show e acampar na fila. "Há três anos ela é assim, não sai de casa, só fica no computador e pensando no Justin Bieber", alega. As duas contam com o auxílio de uma tia, que vai buscá-las pra tomar banho em casa. Apesar do sacrifício, Rosângela não se arrepende "Não tive coragem de deixá-la vir sozinha".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O cansaço ainda não abateu os adolescentes. O nome Justin Bieber é sempre pronunciado com entusiasmo e há quem não largue as bandeiras e revistas sobre o cantor. Tatiane Zaqui, de 17 anos, foi a primeira a chegar na fila e exibe orgulhosa a capa de um jornal em que foi destaque, depois de mais uma demonstração de amor pelo astro: ela também foi a primeira na fila para compra de ingressos do show no dia 8.

No kit de sobrevivência, água, roupas, guloseimas e, é claro, revistas e bandeiras com a imagem de Justin Bieber, que não deixa de ser o assunto em nenhum momento da entrevista. A vinda da namorada do cantor, Selena Gomez, que desembarcou com ele na noite desta segunda no Rio de Janeiro, onde haverá o primeiro show no país, surgiu rápido na conversa. Não agradou quem o aguardava no aeroporto - a atriz e cantora chegou a ser vaiada. As fãs que o aguardam no Morumbi ficaram divididas. Carolina Rodrigues ataca "Por que ela não foi para o México, tinha que vir logo pra cá?!". No entanto, a opinião de fãs incondicionais prevaleceu: ninguém precisa gostar, mas é preciso respeitar a paixão do ídolo, afinal, todos querem ver Justin feliz. E bem de perto.

JUSTIN BIEBER NO BRASIL

Rio de Janeiro

5 e 6 de outubro

Engenhão

São Paulo

8 e 9 de outubro

Estádio do Morumbi

Porto Alegre

10 de outubro

Estádio Beira Rio

Há ingressos para shows em todas as cidades, no site www.livepass.com.br