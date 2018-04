Fãs fazem fila em Los Angeles pelo funeral de Michael Jackson

'Thriller', o disco mais vendido da história

Fórum: Morre Michael Jackson, rei do pop

Mais de 17 mil pessoas acessaram à área onde foi realizada a cerimônia em homenagem ao "rei do pop", mas outros milhares se reuniram nos arredores para tentar estar perto de seu falecido ídolo, apesar de não terem entrada.

No entanto, o dia começou com mais tranquilidade que a esperada e cerca de 100 pessoas vagueavam por volta das 6h pelos arredores do Staples Center, principal recinto esportivo de Los Angeles, no qual foi instalado um palco sobre a quadra de basquete. Com o passar das horas, filas foram se formando nas portas do pavilhão esportivo.

Nos limites, alguns fãs sem entrada passaram a noite com a intenção de tomar posições para estar o mais perto possível à cerimônia. O cadáver do cantor estava em um caixão banhado a ouro e coberto de flores no centro do ginásio.

Cerca de 3,2 mil policiais zelaram pela segurança do evento, no que é considerada a maior mobilização de agentes na história da cidade de Los Angeles.

Fontes policiais disseram que o dia estava se desenvolvendo sem incidentes consideráveis e calculam que poderia ter sido superestimado o número de pessoas que tomou as ruas para se unir à cerimônia. A homenagem a Michael Jackson começou às 10h (14h de Brasília) e terminou por volta das 13h (17 de Brasília).