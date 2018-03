Fãs estendem faixa gigante para Madonna em Ipanema

RIO - A maior carta de fãs do mundo. Essa é a intenção dos fãs que estenderam neste domingo, 2, uma faixa com printscreen de Facebook contínuo de 1 quilômetro na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, em frente ao hotel onde Madonna se hospeda. A iniciativa foi de um patrocinador da turnê da cantora. A faixa vai da Rua Joaquim Nabuco até o Posto 9, e continua crescendo. Na praia, os banhistas recebem canetas para deixar novas mensagens em cima da faixa.

"Vamos jogar beach tennis?", desafia Paulo Carneiro. "Madonna, nem boa nem má. Humana", vaticina Lúcio Galvão. Dezenas de elogios e algumas conclamações: "Go to BH next time", diz outro fã. "Depois de receber Jesus, que tal Judas?", brinca outro. As mensagens são deixadas numa hashtag (#cartamadonna) criada pelo patrocinador que depois são ampliadas para fazer parte da faixa estendida na avenida. Um aeroplano passa pela praia o tempo todo com outra faixa estampando o nome da hashtag e também com a mensagem #haveyoueverseenabiggerfanletter. Segundo os autores da iniciativa, a carta gigante será entregue à cantora ao final da sessão de mensagens, que deve durar o dia todo.

Madonna estreia logo mais no Brasil às 21 horas, no Parque dos Atletas, na Barra, a turnê brasileira de MDMA, seu novo espetáculo.