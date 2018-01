Fãs enfrentam mais de uma hora de fila no BRT para o Rock in Rio

RIO - A chegada ao Rock in Rio foi tranquila durante a tarde mas se tornou caótica na hora do rush. Usuários que tentaram embarcar no BRT no Terminal Alvorada - único transporte regular para a Cidade do Rock - tiveram de esperar mais de uma hora numa fila longa.

Quem saiu da zona sul no ônibus especial, executivo, chamado primeira classe e que custa R$ 70, pegou mais de uma hora de engarrafamento até a Barra da Tijuca. O trajeto já é demorado normalmente, e as obras da Olimpíada de 2016 agravam o problema.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.