Fãs enfrentam chuva por ingresso para show de Ozzy Osbourne

As vendas para os shows de Ozzy Osbourne, Korn, Black Label Society, Rod Stewart e Nando Reis, que irão acontecer simultaneamente no começo de abril nas cidades do Rio e de São Paulo, começaram nesta quinta-feira, 13, e os pontos de venda contavam com filas enormes desde a manhã, nas bilheterias do estádio do Palmeiras, em São Paulo. Em 3 de abril, o lendário músico Ozzy Osbourne tocará junto com o Korn e Black Label Society no Rio Arena. O show em São Paulo será em 5 de abril no Estádio do Palmeiras. Já o cantor e compositor britânico Rod Stewart se apresentará em 4 de abril na capital paulista, juntamente com Nando Reis, e 5 no Rio. A bilheteria oficial do evento está instalada no Citibank Hall do Rio e fica aberta diariamente, das 12 às 24 horas. O Ticketmaster disponibiliza ingressos pela internet e também é possível comprar pelo telefone e pelos vários pontos instalados em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. Estudantes pagam meia entrada. Confira lista completa de preços (entradas inteiras) e pontos de venda: Rio de Janeiro 3 de abril Ozzy Osbourne, Korn e Black Label Society Abertura dos portões: 17h Black Label no palco: 19h30 Korn no palco: 20h45 Ozzy Osbourne no palco: 22h30 Preços Pista - R$180,00 Arquibancada Nível 1 - R$ 160 Arquibancada Nível 3 - R$ 140 Camarotes - R$ 200 05 de abril Rod Stewart Abertura dos portões: 19h Início do show: 22h Preços Cadeira Vip Premium - R$ 500 Cadeira Vip I - R$ 400 Cadeira Vip II - R$ 300 Arquibancada Nível 1 - R$ 250 Arquibancada Nível 3 - R$ 200 Camarotes - R$ 300 São Paulo 04 de abril Rod Stewart e Nando Reis Abertura dos portões: 18h Nando Reis no palco: 21h Rod Stewart no palco: 22h30 Preços Cadeiras de Gramado Vip Premium - R$ 700 Vip I - R$ 500 Vip II - R$ 500 Azul Central - R$ 450 Azul Lateral - R$ 400 Verde Central - R$ 400 Verde Lateral - R$ 350 Vermelho - R$ 300 Setor 05 - R$ 250 Setor 06 - R$ 220 Setor 07 - R$ 200 Setor 08 - R$ 180 Anel Cadeira Coberta - R$ 220 Cadeira Descoberta - R$ 180 Cadeira Descoberta Visa - R$ 200 Arquibancada - R$ 140 Camarotes - R$ 220 Cadeiras Avulsas - R$ 180 05 de abril Ozzy Osbourne, Korn e Black Label Society Abertura dos portões: 16h30 Black Label no palco: 19h30 Korn no palco: 20h45 Ozzy Osbourne no palco: 22h30 Preços Gramado Pista Vip - R$ 300 Pista - R$ 180 Anel Cadeira Coberta - R$ 220 Cadeira Descoberta - R$ 180 Cadeira Descoberta Visa - R$ 200 Arquibancada - R$ 140 Camarotes - R$ 220 Cadeiras Avulsas - R$ 180 Pontos de Venda Rio de Janeiro Até 29/03 - Citibank Hall – diariamente, das 12h às 20h - Av. Ayrton Senna, 3000 - Shopping Via Parque - Barra da Tijuca. A partir de 30/03 - Rio Arena - diariamente, das 10h às 18h - Avenida Embaixador Abelardo Bueno, s/nº - Barra da Tijuca. FNAC BarraShopping - de 2.ª a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 15h às 21h – Av. das Américas, 4600/ Loja B 101/114 – Barra da Tijuca – RJ. Modern Sound - de 2.ª a sexta, das 09h às 20h; sábados, das 9h às 19h – Rua Barata Ribeiro, 502/ LJ D2-D4-D6 – Copacabana. Saraiva Mega Store Norte Shopping - de 2.ª a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 15h às 21h - Avenida Dom Helder Camara, 5080/ LJ 4503 - Piso S – Pilares. Saraiva Mega Store Rio Sul - de 2.ª a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h – Rua Lauro Miller, 116/LJ 301 – 3º Piso – Botafogo. Posto Ipiranga CW332 - diariamente, das 09h30 às 17h – Rua Real Grandeza, 332 / 336 – Botafogo. Posto Ipiranga Jockey Rio - diariamente, das 09h30 às 17h – Av. Bartolomeu Mitre, 1361 – Gávea. Posto Ipiranga Sol da Lagoa - diariamente, das 09h às 18h – Av. Epitácio Pessoa, 3666 – Lagoa. São Paulo Parque Antártica - diariamente, das 10h às 18h (exceto em dias de jogos), nas bilheterias da Avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Pompéia. Citibank Hall - de 2.ª a sábado, das 12h às 20h; domingos e feriados, das 14h às 20h – Av. dos Jamaris, 213 - Moema; Teatro Abril - 2.ª a sábado, das 12h às 20h; domingo, das 14h às 20h - Av. Brigadeiro Luis Antonio, 411 - Bela Vista - São Paulo - São Paulo. FNAC Pinheiros - 2.ª a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h - Av. Pedroso de Moraes, 858 – Pinheiros. FNAC Paulista - 2.ª a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h - Avenida Paulista, 901 ou Alameda Santos, 960 – Jardins. FNAC Morumbi - MorumbiShopping - de 2a a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 22h. FNAC Campinas - de 2.ª a sexta, das 10h às 22h; sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h - Parque Dom Pedro Shopping – Av. Projetada Leste, 500 – Campinas. Saraiva Mega Store Shopping Center Iguatemi Campinas - de 2.ª a sábado, das 10h às 21h; domingos e feriados, das 13h às 20h. Saraiva Mega Store MorumbiShopping - de 2a a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Saraiva Mega Store Shopping Eldorado - de 2.ª a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Saraiva Mega Store Shopping Ibirapuera - de 2.ª a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Saraiva Mega Store Shopping Center Norte - de 2.ª a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h. Saraiva Mega Store Shopping Anália Franco - de 2.ª a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 20h. Saraiva Mega Store Pátio Paulista - de 2.ª a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Loja AM/PM Posto Ipiranga Gravatinha - Av. Portugal, 1756 - Bela Vista – Santo André - de 2.ª a sexta-feira, das 09h às 21h; sábado, das 09h às 18 h. Livraria Siciliano - de 2.ª a quinta, das 9h às 20h30; sexta e sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 10h às 20h30 - Rua Cardoso de Melo, 630. Auditório do Ibirapuera - de terça a domingo, das 9h às 18h - Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº - Parque do Ibirapuera. Brasília FNAC Brasília - de 2.ª a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h - Park Shopping - SAI/SO Área 6580. Belo Horizonte Livraria Leitura, BH Shopping - de 2.ª a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 14h às 20h; Savassi - de 2ª a sexta-feira, das 08 às 20h sábado, das 09h às 18 h - Av. Cristóvão Colombo, 167. Chevrolet Hall - de 2.ª a sábado, das 12h às 20h; domingos e feriados, das 14h às 20h - Av. Nossa Senhora do Carmo, 230 - São Pedro. Curitiba FNAC Curitiba - de 2.ª a sábado, das 11h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h - ParkShopping Barigüi - Avenida Professor Pedro Parigot de Souza, 600. Central Ticketmaster: por telefone, entrega em domicílio (taxas de conveniência e de entrega) - (11) 6846-6000 ou 0300 789 6846, das 9h às 21h - segunda a sábado.