Fãs enfrentam chuva para ver AC/DC no Morumbi Faltando 2 horas para o início da apresentação do AC/DC, o estádio do Morumbi já está tomado por fãs. Apesar do grande número de pessoas, a entrada foi tranquila e os fãs que ainda estão chegando não enfrentam dificuldades para entrar no estádio, mesmo com a forte chuva que começou a cair por volta das 19h30. Mesmo antes da chuva era grande a procura pelas capas de chuva, vendidas a R$ 5,00.