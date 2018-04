Fãs e familiares prestam última homenagem a Michael Jackson

A cerimônia privada com familiares e amigos íntimos de Michael Jackson será às 8 horas da manhã desta terça-feira, 7, (meio-dia no horário de Brasília), no cemitério Forest Lawn, em Los Angeles, duas horas antes do início da cerimônia pública no Staples Center. Não será permitida a presença de TVs ou imprensa no cemitério. A família não informou se após a cerimônia o corpo de Michael será sepultado ou se seguirá em procissão até o Staples Center. As autoridades locais não recomendam a procissão, pois temem haver comoção pública.

Para essa cerimônia, mais de 1,6 milhão de pessoas se registraram para concorrer aos 8.750 ingressos. As chances de conseguir uma entrada eram poucas, mas Otavio Carvalho, de Florianópolis, conta que, "por curiosidade", inscreveu-se para o sorteio. E venceu. Impossibilitado de ir a Los Angeles, resolveu vender o ingresso em leilão online. Preço que propôs no eBay: US$ 500. "Um preço razoável, visto que será uma oportunidade única e limitada", disse. Até ontem à tarde, não tinha recebido nenhuma oferta.

A lista de artistas anunciados pela família Jackson traz músicos de peso, como Stevie Wonder, Lionel Richie e Smokey Robinson, e outros sem a mesma importância histórica, como Mariah Carey. Segundo o jornal New York Post, Diana Ross e Elizabeth Taylor abririam com um discurso. A lista não trazia nomes como Quincy Jones, Liza Minelli, Paul McCartney e Madonna.

Debbie Rowe, ex-mulher de Jackson e mãe de seus dois filhos mais velhos, desistiu de aparecer por causa da "violência da atenção da mídia", segundo sua advogada.

Testamento

Por decisão judicial que corrobora o testamento de Michael Jackson feito em 2002, John Branca, advogado do astro, e John McClain, executivo do ramo da música, seguirão como administradores de suas posses. Com a decisão, foi rejeitado o pedido da mãe do artista, Katherine, que queria obter esse controle.