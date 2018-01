Fãs do U2 fazem fila na Avenida Paulista antes da abertura de bilheterias para shows

SÃO PAULO - Centenas de fãs da banda irlandesa U2 formam fila na Avenida Paulista, na esquina com a Alameda Joaquim Eugênio de Lima, na região central de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 29. Grande parte deles passou a noite na rua para aguardar a abertura de uma das bilheterias que venderão ingressos, a partir das 10 horas da manhã, para shows da banda na cidade. O U2 se apresenta na capital paulista nos dias 19, 21 e 22 de outubro.

Muitos na fila desistiram de comprar os bilhetes pela internet no período de pré-venda e acusam a produtora Tickets for Fun de irregularidades. Os ingressos na fila virtual se esgotaram mais rápido do que o esperado, já que o local dos shows, o Estádio do Morumbi, tem capacidade para mais de 67 mil pessoas. A banda já anunciou duas apresentações extras para atender o público em São Paulo.

Além da Avenida Paulista, há outros sete pontos de venda físicos dos ingressos, listados no site da produtora. A Tickets for Fun ainda não respondeu às reclamações dos fãs sobre a organização dos shows do U2. O número de entradas disponíveis para venda presencial também não foi divulgado.