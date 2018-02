Fãs do The Mars Volta 'bombardeiam' página de gravadora no Facebook

SÃO PAULO - Os fãs da banda de rock experimental The Mars Volta estão revoltados com a decisão da Warner Bros. Records de atrasar o lançamento do próximo disco do grupo.

Uma campanha virtual ganhou força nos últimos dias, em que apreciadores da banda vem bombardeando o mural do perfil oficial da gravadora no Facebook. As mensagens exigem que a gravadora antecipe o lançamento do sexto álbum de estúdio dos roqueiros, que está finalizado desde fevereiro, de acordo com o guitarrista Omar Rodríguez-Lopez.

A banda passou pelo Brasil em duas ocasiões, sendo a último no ano passado, no festival SWU.

Atualmente, o The Mars Volta está em turnê, com datas confirmadas nos EUA, Austrália, Hong Kong e Japão. Confira abaixo uma apresentação ao vivo do grupo tocando Roulette Dares, faixa de seu primeiro trabalho, De-Loused in the Comatorium (2003):