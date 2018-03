Fãs do RBD são orientados a deixar estádio do Morumbi Os fãs do RBD que estão acampados no estádio do Morumbi, onde começa a venda de ingressos para o show da banda mexicana nesta sexta-feira foram instruídos, por orientadores disponibilizados pela Mondo Entretimento, a deixarem o local em razão do jogo de futebol que acontece na noite desta quinta-feira no estádio. Segundo a assessora da Mondo Entretimento, Cristiane Fernandes, os orientadores foram enviados na noite desta quarta-feira para sugerirem aos fãs que deixassem as imediações do estádio por motivos de segurança, já que espera-se que mais de 50 mil pessoas compareçam ao estádio para assistirem ao jogo entre São Paulo e Boca Juniors, a final da Recopa Sul-Americana. Na manhã desta quinta-feira, os fãs continuam, no entanto, instalados nas imediações do estádio. Já que persistem em continuar fazendo plantão - de acordo com funcionários do Morumbi, cerca de 150 pessoas estão no local nesta manhã - a solução da Mondo Entretimento foi decidir enviar, à meia-noite, seguranças para garantirem a organização da fila. "Não vai poder ficar revezando na fila e não vai ser permitida a compra de mais de seis ingressos por pessoa", garantiu Cristiane. No estádio do Morumbi, serão disponibilizados 40 guichês, que começam a funcionar às 10 horas. O estádio vai suspender a venda de ingressos no sábado e no domingo em razão dos jogos de futebol, mas a partir de segunda-feira a bilheteria funciona normalmente. Já na internet não haverá interrupções. Os ingressos para o show na capital paulista custarão de R$ 100 a R$ 400, de acordo com o setor do estádio. A assessoria da Mondo comunicou que os fãs gaúchos podem se preparar para mais um show do RBD. O grupo mexicano confirmou a segunda apresentação da banda em Porto Alegre, que vai acontecer no dia 4 de outubro, no Ginásio do Gigantinho. Confusão O anúncio da venda dos ingressos para os shows do grupo no País foi marcado por muita confusão. Na segunda-feira, a assessoria de imprensa da Mondo Entretenimento, empresa que organiza a vinda da banda ao Brasil, tinha informado que os ingressos poderiam ser adquiridos no estádio do Morumbi e do Pacaembu e na internet. Na terça, divulgou um comunicado afirmando que, diferentemente do que havia sido informado, os ingressos só poderiam ser comprados no Morumbi e na internet. A assessoria confirmou a mudança depois que a Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo divulgou um comunicado, no fim da tarde de segunda, desmentindo que os ingressos para o RBD poderiam ser adquiridos no Pacaembu. De acordo com a assessoria, a confusão foi ocasionada porque a Mondo Entretimento foi informada, pela Ingresso Fácil, que as entradas seriam vendidas tanto no Morumbi como no Pacaembu. A venda foi suspensa no Pacaembu em conseqüência da abertura das bilheterias do estádio para a comercialização dos ingressos do jogo entre Corinthians e Paraná, que acontece no próximo sábado. Além da confusão com os pontos de venda para o show em São Paulo a apresentação em Salvador foi cancelada por uma "questão de logística da turnê". Outra mudança no calendário foi a data da apresentação em Vitória, no Espírito Santo. O show seria no dia 2 de outubro e foi antecipado para o dia 29 deste mês, alterando a data do show em Belo Horizonte para o dia 30. O show de Curitiba não sofreu alteração de data, mas vai acontecer agora no estádio Kyocera Arena e não mais no estádio Couto Pereira. Confira as datas dos shows: 20/09: Manaus 21/09: Belém 22/09: Fortaleza 23/09: Goiânia 24/09: Brasília 27/09: Recife 29/09: Belo Horizonte 30/09: Salvador 1/10: Vitória 3/10: Porto Alegre 4/10: Porto Alegre 5/10: Curitiba 7/10: São Paulo 8/10: Rio de Janeiro