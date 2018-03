Fãs do RBD deixam estádio; banda doa R$ 100 mil para SP Depois de alertados sobre o risco de permanecerem nas imediações do estádio do Morumbi em razão do jogo entre São Paulo e Boca Juniors que acontece na noite desta quinta-feira, a grande maioria dos fãs do RBD que estava acampada no estádio, onde começa a venda de ingressos nesta sexta-feira, deixou o local. Segundo Cristiane Fernandes, assessora da Mondo Entretenimento, apenas cerca de 20 pessoas ainda fazem "plantão" na fila. A assessoria da Mondo informou nesta quinta-feira que o RBD vai doar R$ 100 mil para o Fundo Municipal de Assistência Social de São Paulo e disponibilizar dois mil ingressos para crianças carentes da rede de proteção social da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). ?Jamais essas crianças teriam uma oportunidade como essa, de assistir ao show desse fenômeno mundial tão de perto?, disse o secretário Floriano Pesaro, da SMADS. Cinco das selecionadas poderão visitar o camarim da banda. A Mondo cederá também camisetas e ônibus para o translado das crianças. Fãs foram orientados a deixar estádio Segundo Cristiane Fernandes, os orientadores foram enviados na noite de quarta-feira para sugerirem aos fãs que deixassem as imediações do estádio por motivos de segurança, já que espera-se que mais de 50 mil pessoas compareçam ao estádio para assistirem ao jogo entre São Paulo e Boca Juniors, a final da Recopa Sul-Americana. No Morumbi serão disponibilizados 40 guichês, que começam a funcionar às 10 horas desta sexta-feira. O estádio vai suspender a venda de ingressos no sábado e no domingo em razão dos jogos de futebol, mas a partir de segunda-feira a bilheteria funciona normalmente. Já na internet não haverá interrupções. Os ingressos para o show na capital paulista custarão de R$ 100 a R$ 400, de acordo com o setor do estádio. A assessoria da Mondo comunicou também que os fãs gaúchos podem se preparar para mais um show do RBD. O grupo mexicano confirmou a segunda apresentação da banda em Porto Alegre, que vai acontecer no dia 4 de outubro, no Ginásio do Gigantinho. Segurança A segurança é a grande questão que envolve a turnê pois, no início do ano, uma pequena aparição pública do grupo em um supermercado da zona sul de São Paulo causou a morte de três pessoas e deixou cerca de 40 outras feridas. A confusão teria acontecido quando os fãs que estavam mais próximos ao palco foram pressionados por aqueles queriam ver os integrantes da banda mais de perto. De 5 mil a 15 mil pessoas estavam no estacionamento. Para garantir a organização da fila no estádio do Morumbi, a Mondo vai enviar seguranças à meia-noite, de acordo com Cristiane. "Não vai poder ficar revezando na fila e não vai ser permitida a compra de mais de seis ingressos por pessoa", garantiu ela. Confira as datas dos shows: 20/09: Manaus 21/09: Belém 22/09: Fortaleza 23/09: Goiânia 24/09: Brasília 27/09: Recife 29/09: Belo Horizonte 30/09: Salvador 1/10: Vitória 3/10: Porto Alegre 4/10: Porto Alegre 5/10: Curitiba 7/10: São Paulo 8/10: Rio de Janeiro