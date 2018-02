Fãs do Pink Floyd escurecem a lua nos 40 anos de 'Dark Side of the Moon'

O seminal e viajante álbum The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, completa 40 anos neste domingo e o site da banda desenvolveu uma ferramenta interativa para que os fãs escureçam uma lua criada especialmente para o evento.

O nome do disco significa literalmente O Lado Escuro da Lua. A partir da 0h01 de domingo (hora britânica; 21h01 em Brasília), os fãs estão convidados a ouvir o álbum clássico no site PinkFloyd.com e, então, tuitar suas lembranças, fotos e outros pensamentos e comentários usando #DarkSide40. Coletivamente, esses tuítes vão escurecer um lado da lua no site, disse a EMI Music.

Um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos, The Dark Side of the Moon saiu em 1973 no Reino Unido e foi o primeiro trabalho da banda a liderar as vendas nos Estados Unidos. O disco passou 741 semanas nas paradas norte-americanas, de 1973 a 1988, e 30 anos nas paradas britânicas.

A capa do disco, praticamente tão famosa quanto suas etéreas composições, tem um prisma desenhado por Storm Thorgerson, que havia sido encarregado de criar um desenho "simples e ousado".

A atual empresa do designer, a Storm Designs, criou 14 novas versões do prisma a serem divulgadas gradualmente no site da banda. Juntas, elas criarão um pôster comemorativo para ser baixado.