Fãs do Kiss fazem longas filas no Anhembi à espera do show

É grande a movimentação de fãs do Kiss na Arena do Anhembi, na zona norte de São Paulo, na tarde desta terça-feira, 7. As filas de jovens com roupas e maquiagens semelhantes às do grupo estendem-se a partir dos dois portões que dão acesso ao local e já dobram o quarteirão da Rua Olavo Fontoura.

Veja também:

Fã-Clube do Kiss no Brasil tem fila de espera

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A estimativa é de que 30 mil pessoas acompanhem o show da banda norte-americana a partir das 21h30. Segundo a assessoria de imprensa do evento, várias pessoas dormiram em frente ao Anhembi para guardarem lugar na fila.

Fãs que esperam há dez anos pela volta do grupo à cidade verão um show com metade da formação original - o vocalista e guitarrista Paul Stanley e o baixista e vocalista Gene Simmons - do lendário grupo de mascarados. Este ano eles comemoram 35 anos de carreira no mundo do rock.

Confira as músicas do show que a banda fez em Santiago do Chile na sexta:

‘Deuce’

‘Strutter’

‘Got To Choose’

‘Hotter Than Hell’

‘Nothin' To Lose’

‘C'Mon And Love Me’

‘Parasite’

‘She’ (Tommy Thayer solo)

‘100,000 Years’ (Eric solo)

‘Cold Gin’

‘Let Me Go Rock 'N' Roll’

‘Black Diamond’

‘Rock & Roll All Nite’

‘Shout It Out Loud’

‘Lick It Up’, (Gene solo)

‘I Love It Loud’

‘I Was Made For Lovin' You’

‘Love Gun’ / ‘Detroit Rock City’

* Repertório do show da banda em

Santiago (Chile), na sexta-feira