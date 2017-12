Fãs do Guns N´Roses sonham com novo álbum no Natal Os fãs de Axl Rose estão torcendo por um milagre neste Natal: o lançamento de Chinese Democracy, o primeiro álbum do Guns N´Roses em 15 anos. Rose, 44 anos, o único integrante remanescente do grupo original, disse vagamente à MTV no fim de agosto que o disco chegaria às lojas "este ano", 12 anos depois de ter sido iniciado. A banda está em turnê pelos Estados Unidos, sua primeira desde 2002, mas o álbum ainda não tem data oficial de lançamento. No show do mês passado no Madison Square Garden, em Nova York, Rose não mencionou o disco, que segundo uma reportagem do New York Times publicada em 2005 teria custado 13 milhões de dólares. "Acreditar que Chinese Democracy vai sair este ano é a mesma coisa que acreditar em Papai Noel", disse um fã no popular site HereTodayGoneToHell (http://www.heretodaygonetohell.com). O empresário de Rose, Merck Mercuriadis, que aumentou a especulação em outubro, dizendo à revista Rolling Stone que os fãs poderiam se surpreender com o lançamento do disco, não quis fazer comentários sobre o assunto. Fãs fiéis A maioria dos companheiros de banda de Rose no Guns N´Roses deixou o grupo ou foi demitida. O último trabalho inédito do Guns N´Roses havia sido o duplo Use Your Illusion. Desde então, novos integrantes chegaram e foram embora, mas os fãs mantiveram-se fiéis. Em fevereiro deste ano, vazaram na Internet quatro músicas inéditas, Better, I.R.S., Catcher in the Rye e There Was a Time. Dois meses depois, o Guns N´Roses anunciou uma turnê pela Europa e depois realizou shows de aquecimento no Hammerstein Ballroom, em Nova York. "Foi a primeira vez que tivemos prova de que havia material inédito", disse Eric Romano, 33, um técnico de computadores de Montreal que comanda um site para fãs do grupo, http://www.MyGNRForum.com. Por fim, no dia 31 de agosto, Rose foi ao MTV Video Music Awards em Nova York e fez a menção sobre o lançamento do álbum "este ano". "Foi o que bastou para muitos fãs", disse Brian Sharma, 28, um advogado da Filadélfia que tem dois gatos, Axl e Rose. Mas, com a demora, fãs decepcionados acham que o álbum só será lançado em 2007, talvez para marcar o 20o aniversário do primeiro álbum da banda, Appetite for Destruction. Há quem ache que será feito um anúncio nos próximos dias. Enquanto isso, o grupo continua fazendo sucesso. No total, o Guns N´Roses vendeu 38,5 milhões de discos nos EUA, segundo a indústria fonográfica, e 90 milhões no mundo todo.