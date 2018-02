Fãs do Foo Fighters já fazem fila para a estreia da banda em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - Com o sol forte e implacável sobre as suas cabeças, os fãs do Foo Fighters já se encontram diante do Estacionamento da FIERGS, no distante bairro Sarandi, em Porto Alegre, para a primeira apresentação da banda liderada por Dave Grohl no Brasil. O show, marcado para às 21h15, será antecedido por Comunidade Nin-Jitsu (às 18h55) e Kaiser Chiefs (19h50), e marca o início da turnê mais ousada da carreira da banda, ancorada pelo disco Sonic Highways, cujo processo de gravação foi revolucionário por si só, com cada uma das oito faixas gravadas em uma cidade diferente dos Estados Unidos.

A partir das 8h da manhã desta quarta-feira, 21, os mais ansiosos que aguardavam na fila com dias de antecedência – desde segunda, segundo relatos de outros fãs – já puderam entrar no estacionamento para serem acomodados nas respectivas filas destinadas a pista comum e premium, cujos valores eram R$ 220 a R$ 450, respectivamente. A Avenida Assis Brasil, localizada ao lado do local, e outras vias nos arredores, já apresentava uma quantidade anormal de veículos às 14h, com pontos de lentidão em diversos pontos.

Como era impossível entrar no estacionamento com garrafas, muitos fãs eram obrigados a finalizar suas bebidas (cervejas, na maioria), do lado de fora, enquanto as filas internas continuavam aumentando. Aqueles que decidiram por esperar do lado de fora, as opções de comidas era limitadas, mas os ambulantes vendendo cerveja estavam em grande número. Uma long neck poderiam ser encontrada por R$ 5. Capas de chuva também eram vendidas com o mesmo valor e era disputadas, mesmo que a previsão do tempo não indicasse chuva no fim da tarde e da noite desta quarta, 21.

Do lado de fora do estacionamento, o casal Nathanael Rodrigues Fialho e Carolina Passuelo, de 18 e 15 anos, respectivamente, encontraram a sombra de uma árvore para esperar pelo pai dela, para que os três pudessem entrar. Eles afirmam ter chegado às 7h, mas até o meio da tarde, o parante não havia chegado. “Ele está numa aldeia de índios”, disse a filha, sem deixar claro se é verdade ou uma brincadeira. O namorado não esconde que está ali por ela, grande fã da banda de Dave Grohl. “Curto muito o som deles”, diz Carolina, que aprovou o mais recente trabalho do grupo, lançado em novembro do ano passado. “Mas não é melhor do que o anterior!”, apressa-se ela. Fialho, por sua vez, está mais ansioso pelos outros shows da noite. “Kaiser Chiefs é muito melhor que o Foo Fighters”, brinca, sussurrando, para não chamar a atenção dos outros fãs da banda principal que passam por lá.

A turnê do Foo Fighters, depois de Porto Alegre, seguirá para São Paulo (nesta sexta-feira, no Estádio do Morumbi), Rio de Janeiro (domingo, no Maracanã) e chega ao fim na outra quarta, 28, em Belo Horizonte (Esplanada do Mineirão). Ainda há ingressos.