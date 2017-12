Fãs do Evanescence acampam em frente ao Parque Antártica O show do Evanescence em São Paulo está marcado para sábado, 21, mas os fãs do grupo liderado pela cantora Amy Lee já acampam em frente ao Estádio do Parque Antártica - eles querem garantir que verão os ídolos de perto. O tour da banda pelo País começa na terça-feira em Porto Alegre. Depois da apresentação no Estádio do Gigantinho, os próximos shows serão realizados em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski (19/4), em São Paulo, no Parque Antártica (21/4) e no Rio de Janeiro, no Riocentro (22/4), de acordo com a CIE Brasil. O grupo formado por Amy, pelo baterista Rocky Gray, o baixista Tim McCord e pelos guitarristas John LeCompt e Terry Bálsamo já ganhou dois prêmios no Grammy e vendeu mais de 14 milhões de cópias de seus quatro discos. Algumas das principais influências do Evanescence, que estourou em 2003 com o disco Fallen e apresenta na turnê The Open Door, são os artistas Danny Elfman, Portishead e Sarah McLachlan. Entre os singles, destacam-se My Immortal, Lithium e Sweet Sacrifice. O público pode adquirir os ingressos em pontos de venda selecionados, por telefone ou pelo site da Ticketmaster. Evanescence em São Paulo. Parque Antártica (Estádio Palestra Itália). Av. Francisco Matarazzo, 1705, Pompéia. A partir de 19/03 (exceto em dias de jogos). Abertura dos portões: 17 h. Início do show: 21 h. Preços: Pista (R$ 140), Cadeira Coberta (R$ 180), Cadeira Descoberta (R$ 140), Arquibancada (R$ 120). Estudante paga meia entrada. Central Ticketmaster: (11) 6846-6000. Pontos de venda, com taxa de conveniência: Citibank Hall: de 2.ª sábado, das 12h às 20h - domingo e feriados, das 14h às 20h - Av. dos Jamaris, 213 - Moema Teatro Abril: 2ª a sábado, das 12h às 20h; domingo, das 14h às 20h - Av. Brigadeiro Luis Antonio, 411 - Bela Vista FNAC Pinheiros: 2ª a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 14h às 20h - Av. Pedroso de Moraes, 858 - Pinheiros FNAC Paulista: 2ª a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 14h às 20h - Avenida Paulista, 901 ou Alameda Santos, 960 - Jardins FNAC Morumbi: Morumbi Shopping - de 2ª a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 13h às 22h FNAC Campinas: de 2ª a sexta , das 10h às 22h; Sábado das 10h às 22h e domingo e feriados, das 12h às 20h - Parque Dom Pedro Shopping - Av. Projetada Leste, 500 - Campinas Cia Athletica: de 2ª a sexta, das 9h30 às 21h30; sábado, das 10h às 19h; e domingo e feriados, das 10h às 17h - Shopping Galeria - Rod. D. Pedro I, Km 131,5 - Campinas Saraiva Mega Store: Morumbi Shopping, Shopping Eldorado e Shopping Ibirapuera - de 2ª a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 13h às 22h; Shopping Center Norte - de 2ª a sábado, das 10h às 22h; domingo e feriados, das 12h às 22h Loja AM/PM Posto Ipiranga Gravatinha: Av Portugal, 1756 - Bela Vista - Santo André - de 2ª a 6ª, das 09h às 21h; sábado, das 09h às 18h Livraria Siciliano: de 2ª à 5ª, das 9h às 20h30; sexta e sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 10h às 20h30 - Rua Cardoso de Melo, 630