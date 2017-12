Fãs dizem que Prince quer processá-los por conteúdo de sites Alguns responsáveis por sites de fãs do cantor Prince disseram ter recebido notificações judiciais para remover de seus sites todas as imagens do cantor, suas letras de músicas e "qualquer coisa ligada à imagem de Prince". Os sites prometeram combater o que afirmam ser censura. A iniciativa foi recebida com choque pela multidão de admiradores do artista e acontece dois meses depois de Prince ter ameaçado processar o YouTube e outros grandes sites pelo uso não autorizado de sua música. Mas, ao mirar diretamente os sites de seus fãs, Prince corre o risco de sofrer uma reação de repúdio. Os sites prometeram unir-se sob a bandeira "Fãs de Prince Unidos" e levar a questão aos tribunais, se for preciso. "Acreditamos que tais atos constituem violação da liberdade de expressão e não devem ser permitidos", disse um comunicado emitido pelos três sites: www.housequake.com, www.princefams.com e www.prince.org. Uma empresa que ajuda Prince a controlar sua imagem e música na Internet disse que os sites de fãs fizeram uma interpretação "incorreta e que induz ao engano". "Prince não pretende processar seus fãs em momento algum, e isto não diz respeito à liberdade de expressão", disse John Giacobbi, diretor da Web Sheriff. "A questão atual entre a gravadora de Prince e três sites não oficiais diz respeito ao uso das marcas registradas e fotos de Prince, sobre muitos dos quais ele detém os direitos", disse ele à Reuters. Giacobbi acrescentou que Prince deve divulgar uma resposta completa ao comunicado dos sites de fãs ainda nesta quarta-feira.