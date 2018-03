Fãs de todo o mundo prestam homenagem a Michael Jackson

Brasil - Fãs brasileiros fazem homenagem ao cantor na laje da favela Dona Marta, em Botafogo, onde Michael Jackson gravou o clipe de They Don’t Care About Us. Marcos de Paula/AE

Suíça - Fãs levam rosas a homenagem para o "rei do pop". AP

Índia - Seguidores de Michael Jackson acendem velas em homenagem ao cantor. Efe

México - Capital do país tem vigília diurna em lembrança ao "rei do pop". AP

Bulgária - Fãs montam homenagem ao astro do pop na capital, Sofia. AP

França - Multidão canta músicas de Michael Jackson em frente à catedral de Notre Dame. Reuters

Reino Unido - Muldidão se reune para homenagear o "rei do pop". AP

Rússia - Mulher oferece uma rosa em tributo ao cantor na embaixada dos EUA em Moscou

Indonésia - Artista expõe pintura do cantor americano em sua loja na cidade de Jacarta

Hong Kong - Duas telas noticiam a morte de Michael Jackson em uma zona comercial da cidade

Filipinas - Funcionária de loja de discos mostra vinis de Michael Jackson em Quezon City

Alemanha - Livro de condolências é colocado ao lado de estátua de cera do cantor no museu Madame Tussauds, em Berlim

Estados Unidos - Fãs de Michael Jackson cantam em frente à casa onde ele passou seus anos de infância na cidade de Gary, em Indiana

Estados Unidos - Jovens dão adeus ao cantor em Los Angeles após sua morte ter sido anunciada

Estados Unidos - Fãs se reunem em frente à casa onde o astro do pop cresceu. Reuters

Estados Unidos - Homem vestido de super-homem homenageia Michael Jackson na calçada da fama. AP

Atualizada às 17h45